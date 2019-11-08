Пхеньян выступает за продолжение переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова

8 ноября 2019 21:59 (UTC+04:00)

Пхеньян полагает, что переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова и развитии отношений с США необходимо продолжать. Об этом заявил в пятницу на Московской конференции по нераспространению директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо продолжать и поддерживать переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова и о развитии отношений между США и КНДР", - отметил он.

При этом дипломат подчеркнул, что США необходимо отказаться от враждебной риторики. "Мы видим, что Соединенные Штаты готовы продолжать политику санкций в случае, если КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Это враждебные утверждения, которые мы слышим из уст американских политиков. Мы, тем не менее, рассчитываем на то, что Америка обдумает свое поведение, и те представители, которые будут участвовать в переговорах, реализуют свои намерения", - сказал он.

Представитель МИД КНДР также отметил опасность совместных военных учений США и Республики Корея для дальнейшего выстраивания диалога. "Мы видим враждебные действия в политике США, мы стали свидетелями военных учений, которые проводили США и Республика Корея. Мы считаем, что это опасная игра и ошибки в наших действиях могут привести к чрезвычайно тяжелым последствиям", - сказал он.

"Я могу сказать, что в отношениях между КНДР и США сейчас не наблюдается значительного улучшения и прогресса, - сказал дипломат. - Если США не предпримут шаги навстречу нам, не уменьшат уровень враждебности, то это будет самой большой ошибкой. И будущее Корейского полуострова во многом сейчас зависит от действий США".

Он также добавил, что КНДР способна нормально существовать в условиях санкций, наложенных США. "Мы вполне способны обеспечивать свою жизнь и развитие нашей страны даже в текущих условиях. Мы будем стремиться продолжать движение вперед, опираясь на свои собственные силы, несмотря на давление и изоляцию. Будем обеспечивать развитие нашей страны, решать наши проблемы, несмотря на намерения США", - подчеркнул дипломат.

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