Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал

Сторонники оппозиции в Боливии взяли под свой контроль государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV), прервав освещение протестов в стране. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил директор "Patria Nueva" Иван Мальдонадо.

"Протестующие, которые окружили наши студии, удерживали нас около двух часов, угрожая уничтожить оборудование … если мы не приостановим нашу журналистскую работу", - заявил Мальдонадо.

Директор Patria Nueva был вынужден покинуть здание, откуда ведут вещание оба государственных СМИ.

Президент Боливии Эво Моралес, ранее заявивший об угрозе госпереворота в стране, осудил нападения в Twitter, выразив мнение, что протестующие действуют как "диктаторские режимы".

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.

При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.

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