Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал

10 ноября 2019 06:27 (UTC+04:00)

Сторонники оппозиции в Боливии взяли под свой контроль государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV), прервав освещение протестов в стране. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил директор "Patria Nueva" Иван Мальдонадо.

"Протестующие, которые окружили наши студии, удерживали нас около двух часов, угрожая уничтожить оборудование … если мы не приостановим нашу журналистскую работу", - заявил Мальдонадо.

Директор Patria Nueva был вынужден покинуть здание, откуда ведут вещание оба государственных СМИ.

Президент Боливии Эво Моралес, ранее заявивший об угрозе госпереворота в стране, осудил нападения в Twitter, выразив мнение, что протестующие действуют как "диктаторские режимы".
Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.

При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
Другие страны 05:43
В центре Багдада произошли столкновения протестующих с полицией
Другие страны 9 ноября 20:21
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Другие страны 9 ноября 08:59
Власти Боливии не будут привлекать военных к обеспечению порядка на фоне протестов
Другие страны 9 ноября 07:21
Полиция в трех городах Боливии присоединилась к протестам против итогов выборов
Другие страны 9 ноября 04:32
Президент Боливии заявил, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции и протестующих
Другие страны 8 ноября 23:37
Лента новостей
Более 175 аварий произошло в канадском городе Эдмонтон из-за снегопада
Другие страны 06:51
В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
Другие страны 05:43
В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
Другие страны 05:25
Японец, устроивший поджог студии Kyoto Animation, признал свою вину
Другие страны 05:04
Saudi Aramco объявит цену размещения акций в IPO 5 декабря
Арабские страны 04:30
UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора
В мире 04:09
Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман
В мире 03:44
UFC ведет переговоры о примирении Нурмагомедова с Атлетической комиссией штата Невада
США 03:23
В Токио пройдет перенесенный из-за тайфуна парад по случаю интронизации императора
Другие страны 02:52