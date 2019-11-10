На выборах в Испании жители одного из поселков проголосовали за 32 секунды

Голосование на досрочных парламентских выборах в испанском поселка Вильярроя (автономное сообщество Риоха) заняло всего 32 секунды, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В этом населенном пункте зарегистрированы всего восемь избирателей и каждый раз они пытаются установить новый рекорд голосования. На этот раз им это удалось. Так быстро они еще ни разу не голосовали – последний раз рекорд был установлен четыре года назад, тогда процесс занял на десять секунд больше, сообщает агентство Efe. На выборах 28 апреля голосование заняло полторы минуты.

Чтобы проголосовать как можно быстрее, жители Вильяррои собираются на избирательном участке за полчаса до начала для подготовки. На этот раз они даже заранее выстроились в очередь. Сразу после того, как все избиратели опустили бюллетени в урны, секретарь мэрии Клара Мартинес позвонила в избирательную комиссию, чтобы отчитаться о завершении голосования.

В воскресенье в Испании проходят парламентские выборы, это четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. По их итогам будут избраны Генеральные кортесы – 350 депутатов конгресса депутатов и 208 сенаторов.

Принять участие в голосовании имеют право 37 миллионов человек, из них 34,9 миллиона живут на территории Испании, 2,1 миллиона за границей. Почти 227 тысяч человек проголосуют впервые – это те, кто достиг совершеннолетия с момента апрельского голосования.

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