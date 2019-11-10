Премьер-министр Северной Македонии назвал членство страны в ЕС безальтернативным вариантом

Вступление в Европейский союз является безальтернативным вариантом для Северной Македонии и других стран Западных Балкан. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на встрече региональных лидеров, проходящей в городе Охрид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Республика Северная Македония не имеет альтернативы членству в ЕС, и я считаю, что у всего региона нет альтернативы членству в Европейском Союзе. Все, что нам на сегодняшний день нужно делать в данном направлении, это, конечно, использовать все возможности, которые у нас есть, для улучшения качества жизни во всем регионе", - подчеркнул Заев.

Балканы становятся лучшим местом для жизни и более значимым регионом для всей Европы, добавил Заев. "Балканы становятся лучшим местом для жизни и более значимым фактором на всем европейском континенте. План действий предусматривает безостановочную работу над пограничными вопросами, перемещением с одним паспортом по всему региону, созданием скоростных полос для грузовиков с конечной целью создания высокой мобильности капитала и товаров", - отметил он.

Ранее президент Сербии Алксандар Вучич в интервью сербскому телеканалу РТС высоко оценил переговоры с премьер-министрами Северной Македонии и Албании Зораном Заевым и Эди Рамой. По словам Вучича, упрощенный режим на пограничном пункте Прешево между Сербией и Северной Македонией положительным образом скажется на привлечении иностранных прямых инвестиций. Зона "мини-шенгена" между тремя странами позволит Северной Македонии, Сербии и Албании создавать совместные туристические маршруты, в число которых войдут Белград, Копаоник, Златибор, Охрид, Дуррес и другие города.

9-10 ноября в Охриде проходит саммит с участием премьера Северной Македонии Зорана Заева, главы правительства Албании Эди Рамы и сербского президента Александра Вучича.

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