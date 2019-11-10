Президент Боливии заявил, что не покинет пост до завершения его срока

10 ноября 2019 20:21 (UTC+04:00)

Президент Боливии Эво Моралес заявил в воскресенье, что не уйдет в отставку после того, как он объявил о проведении новых выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конституция гласит, что мандат заканчивается 22 января следующего года, те кто настаивают на отставке, выступают за государственный переворот", - приводит его слова газета El Deber.

По словам Моралеса, он намерен "исполнить свой конституционный долг" и завершить мандат в положенное время.

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