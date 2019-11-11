Шесть детей умерли в Индии из-за неизвестной болезни

11 ноября 2019 10:11 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть детей в возрасте от полугода до четырех лет умерли, семь госпитализированы за последние две недели в штате Одиша на востоке Индии из-за неизвестного заболевания. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, все случаи болезни зафиксированы в деревне Таманпалли, расположенной в округе Малкангири, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У госпитализированных высокая температура, кашель, тошнота и рвота. Местные медики пока не смогли установить причину недуга.

Как сообщает телеканал, образцы крови заболевших отправлены в столицу штата город Бшубанешвар на исследование. Региональные власти направили в деревню группу медиков для помощи местным врачам.

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