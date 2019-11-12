Моралес заявил, что решение Мексики о предоставлении убежища спасло ему жизнь

Решение Мексики о предоставлении убежища экс-президенту Боливии Эво Моралесу спасло ему жизнь. Об этом сам бывший глава государства сообщил во вторник в аэропорту Мехико, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он также рассказал, что сотрудники службы безопасности Эво Моралеса, подавшего в отставку с поста президента Боливии, получали предложение о его выдачи в обмен на $50 тыс.

"9 ноября, в субботу, когда я приехал в Кочабамбу, один из сотрудников службы безопасности вооруженных сил показал мне сообщения, в которых ему предлагалось сдать меня в обмен на $50 тыс.", - сказал Моралес.

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