Прокуратура ФРГ обвинила бывших топ-менеджеров Volkswagen в растрате более €5 млн

13 ноября 2019 00:11 (UTC+04:00)

Прокуратура германского Брауншвейга выдвинула обвинения против троих бывших и одного действующего топ-менеджеров Volkswagen в совершении правонарушений, связанных с утратой доверия. Как сообщили во вторник правоохранители на своем сайте, ущерб автоконцерна от действий руководителей составил более €5 млн, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По версии обвинения, два бывших члена правления Volkswagen, а также два менеджера в период с 2011 по 2016 годы назначали завышенные зарплаты и премии сотрудникам, входившим в состав производственного совета. Руководители следовали рекомендациям специальной комиссии, в которую помимо них входили председатели этого совета и их представители. При этом из указанной суммы убытков €3 млн ушли на денежные выплаты председателям производственного совета.

Как сообщает агентство DPA, в концерне настаивают на правомерности повышения зарплат и премий сотрудникам и подчеркивают, что обвинения были выдвинуты не против производителя, а против отдельных лиц.

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