Более 30 полицейских пострадали в столкновениях у аэропорта Мехико

13 ноября 2019 07:15 (UTC+04:00)

Более 30 человек из Управления общественной безопасности (УОБ) столицы Мексики пострадали во вторник в столкновениях на акции протеста, устроенной сотрудниками Федеральной полиции у аэропорта мегаполиса. Об этом сообщил в эфире телеканала Televisa глава УОБ Омар Гарсиа. По его словам, администрация города привлекла 700 полицейских к обеспечению порядка на митинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Травмы получили 32 коллеги, из них семерых пришлось доставить в больницу, их жизнь вне опасности", - сказал Гарсиа. По его словам, у манифестантов были изъяты 22 гранаты со слезоточивым газом. Сведений о пострадавших из числа протестующих обнародовано не было. В настоящее время в районе аэропорта сохраняется спокойная обстановка.

Митинг полицейских по времени совпал с прибытием в Мексику бывшего президента Боливии Эво Моралеса, но никак ему не помешал. Боливийский политик, подавший в отставку 10 ноября, получил в Мексике политическое убежище. Территорию аэропорта Мехико Моралес покинул на вертолете. Власти не раскрывают информацию о его местонахождении по соображениям безопасности.

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