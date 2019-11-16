В Багдаде около шести человек погибли, 30 ранены при взрыве

16 ноября 2019 03:57 (UTC+04:00)

Порядка шести человек погибли, еще 30 ранены в результате взрыва в иракской столице Багдаде, который произошел неподалеку от места, где проводятся антиправительственные протесты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Бомба была установлена под машиной. Взрыв произошел в пятницу поздно вечером на площади аль-Таяран, расположенной рядом с площадью Тахрир, где проходят акции протеста.

Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.

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