В Японии открылась выставка оборонных технологий DSEI Japan

18 ноября 2019 07:49 (UTC+04:00)

Выставка оборонного снаряжения и технологий DSEI Japan открылась в понедельник в комплексе "Макухари мессе" в соседней с Токио префектуре Тиба. Как сообщили организаторы мероприятия, в нем принимают участие около 250 японских и зарубежных компаний, перелает Trend со ссылкой на ТАСС.

На выставке представлены макеты военной техники, системы связи и навигации, оборудование для обеспечения кибербезопасности, спецтранспорт. Свою продукцию в Японию привезли ряд компаний из Великобритании, Израиля, Индии, Канады и США.

Также в течение трех дней, когда будет идти выставка, состоится несколько круглых столов и конференций, на которых выступят японские и иностранные эксперты. Среди них - бывший министр обороны Японии Гэн Накатани. Основные темы дискуссий - проблема свободы навигации в Индо-Тихоокеанском регионе, противостояние киберугрозам, применение оборонных технологий в космосе и антитеррористическая подготовка к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Выставка DSEI проводится с 2001 года в Великобритании. В этом году она впервые организована за ее пределами - в Японии.

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