В ходе столкновений у нефтезавода в Боливии погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и еще 30 пострадали во вторник в ходе столкновений между протестующими и полицией у нефтеперерабатывающего завода в населенном пункте Сенсата, расположенном вблизи фактической столицы Боливии Ла-Паса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила представитель офиса обмудсмена Тереса Субьета газете El Deber.

По словам Субьеты, у всех погибших были зарегистрированы огнестрельные ранения. Как отмечает El Deber, столкновения произошли, когда с территории завода выехали грузовики с топливом.

Министерство обороны Боливии выпустило заявление, в котором говорится, что военные совместно с полицией "провели операцию в связи с сообщениями о попытке захвата и уничтожения установок на НПЗ". При этом, по словам ведомства, операция "прошла мирно". "После того, как грузовики-цистерны выехали, подстрекатели и вандалы при помощи мощных взрывных устройств уничтожили часть установок, ограды и ворота", - добавили в Минобороны.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента. Сторонники Моралеса не признают ее полномочий.

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