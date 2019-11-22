В Боготе манифестанты закидали камнями правительственные здания

22 ноября 2019 08:31 (UTC+04:00)

Несколько правительственных зданий в центре столицы Колумбии Боготы пострадали после того, как манифестанты закидали их камнями. Об этом в четверг сообщила газета "Тьемпо", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, вандалы атаковали здания Национального конгресса, мэрии Боготы, Дворца правосудия. Кроме того, протестующие разгромили несколько станций автобусов, а также сожгли более 10 мусорных контейнеров.

В настоящее время столкновения между участниками акций протеста и правоохранительными органами продолжаются в отдельных районах колумбийской столицы.

В четверг по всей Колумбии проходят манифестации и акции протеста. Граждане высказывают свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка власти приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

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