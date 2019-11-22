В Сербии учитель нейтрализовал вооруженного стрелка, напавшего на школу

22 ноября 2019 23:17 (UTC+04:00)

Учитель физкультуры Славолюб Стоядинович нейтрализовал вооруженного стрелка, ворвавшегося в среднюю школу в городе Велика-Плана в Сербии. Инцидент произошел в пятницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС,сообщило национальное ТВ страны.

Сообщается, что инцидент произошел посреди учебного дня, когда неизвестный мужчина ворвался в здание школы. С собой у него была автоматическая винтовка и взрывчатка.

Учитель физкультуры сумел оперативно отреагировать на происходящее и нейтрализовал злоумышленника. "Мои ученики позвали меня из зала в класс, сказали, что у них проблема. Мы отреагировали вовремя, мне удалось отнять у него винтовку. Во время борьбы произошло два выстрела в потолок", - рассказал учитель.

По данным ТВ, детей оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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