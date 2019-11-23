12 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Индии

23 ноября 2019 08:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек, в том числе пять женщин и ребенок, погибли, 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По предварительным данным, водитель потерял управление и врезался в разделительный блок. Микроавтобус вез жителей южного индийского штата Махараштра в храм, находящийся в штате Харьяна на севере страны.

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