12 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Индии

По меньшей мере 12 человек, в том числе пять женщин и ребенок, погибли, 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По предварительным данным, водитель потерял управление и врезался в разделительный блок. Микроавтобус вез жителей южного индийского штата Махараштра в храм, находящийся в штате Харьяна на севере страны.

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