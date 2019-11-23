Глава МВД Боливии сообщил, что дети Моралеса покинули страну

Дети экс-президента Боливии Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо и Альваро Моралес Передо улетели в Аргентину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу глава МВД республики Артуро Мурильо.

"Выполняя указания президента Жанин Аньес, мы предоставили все гарантии безопасности детям Эво Моралеса, чтобы они выехали из страны. Сегодня утром они сели на самолет авиакомпании Latam", - написал он в Twitter.

К сообщению он приложил фотографии посадочных билетов дочери и сына Моралеса, в которых указано, что самолет летит в столицу Аргентины. "Дети не отвечают за преступления родителей", - добавил Мурильо. Ранее глава МИД Боливии Карен Лонгарик сообщила, что Эвалис Моралес Альварадо отказалась от политической эмиграции в Мексику.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента. Сторонники Моралеса не признают ее полномочий.

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