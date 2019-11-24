Сенат Боливии одобрил законопроект о созыве новых выборов президента

24 ноября 2019 00:43 (UTC+04:00)

Палата сенаторов парламента Боливии в субботу одобрила законопроект о созыве всеобщих выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой а ТАСС, сообщается в Twitter верхней палаты.

"Палата сенаторов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов" и передает его Палате депутатов", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает назначение новых членов Высшего избирательного суда и региональных комиссий, а также проведение выборов в как можно кратчайшие сроки.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента. Сторонники Моралеса не признают ее полномочий.

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