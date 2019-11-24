В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу, передает Trend со ссылкой на агентство Reuters.

25-летняя самка по имени Иман, с 2014 года жившая в заповеднике на острове Борнео, умерла от рака. По данным агентства, теперь последние представители вида остаются в Индонезии, где, по разным подсчетам, в диких условиях обитает от 30 до 80 особей.

В мае 2011 года малайзийские ученые стали предпринимать попытки по восстановлению популяции суматранских носорогов в неволе при помощи искусственного оплодотворения, но безуспешно. В 2015 году виду в стране был присвоен статус исчезнувшего в дикой природе, а последний содержащийся в неволе самец умер в мае 2019 года.

Основными причинами вымирания животных Международный фонд охраны носорогов считает браконьерство и уничтожение естественной среды их обитания. Фонд не исключает, что суматранские носороги могут полностью исчезнуть с лица земли в ближайшие несколько десятилетий.

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