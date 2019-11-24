В Кабуле взорвалась машина ООН

24 ноября 2019 19:29 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в одном из центральных районов столицы Афганистана, Кабула. Об этом сообщило афганское агентство Ariana News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указал официальный представитель афганского министерства внутренних дел Насрат Рахими, взорвался автомобиль, принадлежащий одному из подразделений Организации Объединенных Наций (ООН), аккредитованных в афганской столице. По его данным, погибший - иностранец.

Пять человек в результате взрыва получили ранения. Они доставлены в местный госпиталь. О национальности погибшего и пострадавших информации пока не имеется.

Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.

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