Миссия ООН в Афганистане осудила атаку, в которой погиб ее сотрудник

25 ноября 2019 01:01 (UTC+04:00)

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) соболезнует в связи с гибелью своего сотрудника в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в одном из центральных районов Кабула, и осуждает нападавших. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в официальном заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте миссии.

"С глубочайшем сожалением представительство ООН в Афганистане информирует, что в результате взрыва в Кабуле, направленного на принадлежащий организации автомобиль, погиб наш коллега, еще двое были ранены", - говорится в заявлении.

Ранее афганское агентство Ariana News сообщало, что в результате взрыва погиб иностранец, еще пять человек пострадали и доставлены в местный госпиталь.

Миссия ООН не уточняет данных о национальности и личности погибшего.

Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.

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