Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей

25 ноября 2019 08:39 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Поднявшись на наблюдательный пункт одной из береговых артиллерийских позиций, лидер КНДР "дал сопровождавшему его начальнику Генштаба задание, связанное с повышением боевой мощи и изменяющимися боевыми задачами оборонительной части". Он также лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь. Результатами стрельбы высший руководитель остался доволен, отметив, как бойцы с высокой бдительностью подходят к обороне фронта, несмотря на незапланированную проверку.

"Необходимо вести тщательную подготовку как в политико-идеологическом, так и в физическо-техническом плане, проводя учения на более высоком научном, практическом и приближенном к реальным боевым условиям уровне, чтобы можно было справиться с любой операцией и боевой задачей", - подчеркнул Ким Чен Ын.

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