В Мексике позирующую у скалы туристку смыло волной

В Мексике туристку из Бостона Николь Джоанну смыло большой волной, когда она позировала в бикини у скалы на пляже. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Видео снимала ее подруга, Мейси Никс из Техаса.

Но все пошло не совсем так, как ожидалось: накатила волна и с головой захлестнула туристку.

Она успела подготовиться к удару, благодаря своей приятельнице, которая воскликнула: "О, мой Бог".

"Мне было страшно, я подумала, что она врезалась в скалу, поэтому закричала и побежала к Николь, но она выскочила из воды", — рассказала Мейси и добавила: "К счастью, ей удалось сохранить свои солнцезащитные очки."

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