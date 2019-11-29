В Пакистане семь человек пострадали при взрыве в городе Лахор

По меньшей мере семь человек получили ранения при взрыве, который прогремел в городе Лахор на северо-востоке Пакистана. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo.tv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, неизвестный оставил взрывное устройство массой около 2 кг в повозке местного рикши. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, двое находятся в критическом состоянии.

Полиция проводит следственные действия по поиску организатора нападения и установлению обстоятельств произошедшего.

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