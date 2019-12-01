В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

1 декабря 2019 06:09 (UTC+04:00)

Спасательные службы Албании прекратили поисковую операцию после землетрясения, произошедшего в начале недели, сказал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает агентство Associated Press.

Число жертв землетрясения возросло до 50 человек. Ранее сообщалось о 49 погибших. Спасатели полагают, что они извлекли из-под обломков тела всех погибших.

Порядка двух тысяч человек получили ранения, одна из пострадавших впала в кому. Без крова остались четыре тысячи человек. 2,5 тысячи из них были временно размещены в гостиницах недалеко от мест, где они проживали. Остальные отправились на восток Албании или в Косово.

По словам Рамы, серьезно повреждены 1465 зданий в столице Албании Тиране, еще 900 - в расположенном неподалеку городе Дуррес. Несколько поврежденных зданий уже снесли.

Власти Албании пообещали выплатить по 1 млн албанских леков ($9 тыс.) семьям погибших.

Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

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