Один из предводителей талибов убит при нападении на северо-западе Афганистана

Один из ключевых командиров движения "Талибан" Мавлави Нуриддин убит в столкновении с правительственными силами в провинции Джаузджан, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханиф Резаи.

Он отметил, что после того, как нападение было отбито, боевики, понеся потери, покинули место столкновения.

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