Один из предводителей талибов убит при нападении на северо-западе Афганистана

1 декабря 2019 10:24 (UTC+04:00)

Один из ключевых командиров движения "Талибан" Мавлави Нуриддин убит в столкновении с правительственными силами в провинции Джаузджан, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханиф Резаи.

Он отметил, что после того, как нападение было отбито, боевики, понеся потери, покинули место столкновения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афганистане произошел взрыв
Другие страны 30 ноября 10:56
Трамп назвал условие для заключения соглашения с "Талибаном"
США 29 ноября 04:19
Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан
США 29 ноября 00:23
Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить соглашение с США
США 28 ноября 23:51
Дети и женщины стали жертвами взрыва в Афганистане
Другие страны 28 ноября 05:41
Делегация талибов посетила Иран
Иран 27 ноября 08:28
Лента новостей
Азербайджан вносит вклад в укрепление стабильности на Балканах - британский эксперт
Энергетика 10:02
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня, используя снайперские винтовки
Нагорно-карабахский конфликт 09:42
Турецкий эксперт: TANAP изменит ситуацию на мировых энергетических рынках
Энергетика 09:35
Более 10 человек погибли в перестрелке наркокартеля и полицейских в Мексике
США 09:24
Джульетто Кьеза: Запуск TANAP усилит роль Азербайджана как надежного стратегического партнера в регионе и мире
Энергетика 09:06
Захватывающее и страстное танго: гала-шоу в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 08:57
Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне
США 08:53
В Таиланде шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Другие страны 08:35
В Мексике в ходе столкновений полицейских с боевиками наркокартеля убиты 14 человек (Обновлено)
Другие страны 08:02