Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь

3 декабря 2019 02:33 (UTC+04:00)

Власти Аргентины начали переговоры с США по пошлинам на сталь и алюминий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Telam.

В частности министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори провел телефонный разговор с министром торговли США Уилбуром Россом.

Как утверждает агентство, переговоры ведутся на разных уровнях, чтобы найти решение проблемы.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.

США с 23 марта 2018 года ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Однако правительству президента Маурисио Макри удалось добиться послаблений для Аргентины – в августе прошлого года Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот. Приведенные в указах позиции относились к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.

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