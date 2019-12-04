В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков

4 декабря 2019 05:39 (UTC+04:00)

Правительство Бразилии готовит приватизацию национального парка Игуасу, где расположена часть знаменитого комплекса водопадов, а также двух других парков, следует из указа, опубликованного в официальном журнале страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Правительство решило, что национальные парки Ленсойс-Мараньенсис (штат Мараньян, северо-восток), Жерикуакуара (Сеара, северо-восток) и Игуасу (штат Парана, юг) "будут занесены в программу партнерских инвестиций администрации президента республики и включены в Национальную программу денационализации", говорится в указе.

В документе отмечается, что с банком экономического и социального развития Бразилии (BNDES) могут заключить контракт о подготовке материалов, необходимых для передачи государственной собственности в частные руки.

Согласно данным Министерства туризма, в 2018 году Национальный парк Игуасу был вторым по посещаемости в стране, его превзошел только национальный парк Тижука в Рио-де-Жанейро, где находится знаменитая статуя Христа-Искупителя. Третье место занимал парк Жерикуакуара, расположенный в муниципалитете Жижока-ди-Жерикуакуара на северо-востоке страны.

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