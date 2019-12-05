В Австралии изъяли партию наркотиков стоимостью более $800 млн

5 декабря 2019 07:10 (UTC+04:00)

Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков, стоимость которой превышает $800 млн. Об этом говорится в сообщении полиции, опубликованном в четверг на ее официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Операция была проведена в апреле в Мельбурне силами федеральной полиции и пограничной службы Австралии. "Сотрудники австралийской погранслужбы обнаружили наркотики, спрятанные в партии акустических стереодинамиков, во время проверки груза в морском порту Мельбурна. В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму 1,216 млрд австралийских долларов ($828,7 млн)", - указано в сообщении.

В четверг по данному делу были арестованы двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет и 37-летняя женщина. Всем троим предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. Ожидается, что в четверг до конца дня они предстанут перед городским судом Мельбурна. Максимальным наказанием за инкриминируемые им преступления является пожизненное тюремное заключение.

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