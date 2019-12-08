В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов

Иракские власти освободили 2626 человек, задержанных в стране в ходе демонстраций, говорится в заявлении пресс-службы Высшего судебного совета Ирака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Органы, на которых возложено рассмотрение дел о демонстрациях, объявили об освобождении 2626 задержанных демонстрантов по состоянию на 8 декабря 2019 года", - сообщается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что по-прежнему ведется расследование в отношении 181 задержанного.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.

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