Полиция Нью-Дели задержала владельца фабрики, на которой в огне погибли 43 человека

8 декабря 2019 19:15 (UTC+04:00)

Полиция Нью-Дели задержала владельца фабрики, на которой в воскресенье во время пожара погибли не менее 43 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщает телеканал NDTV, против бизнесмена по имени Рехан официально открыто уголовное дело.

Ранее глава пожарной службы индийской столицы Атул Гарг сообщил журналистам, что сгоревшее здание не имело необходимых средств пожарной безопасности. Большинство погибших стали жертвами дыма от пожара, все они рабочие фабрики, которые на ней и ночевали. Пожарным удалось спасти из огня на фабрике и из близлежащих домов более 60 человек, многие их них получили отравление продуктами горения.

Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразили премьер-министр Нарендра Моди и министр внутренних дел Амит Шах. Центральные власти заявили о выделении помощи в размере 200 тыс. рупий (около $2,8 тыс.) семьям каждого погибшего и по 50 тыс. рупий ($700) серьезно пострадавшим. В свою очередь правительство Национального столичного округа Дели заявило о готовности предоставить помощь в 1 млн рупий семьям погибших ($14 тыс.), а также оплатить лечение всех пострадавших.

Пожар в центре индийской столицы в районе Анадж-Манди произошел около 05:20 утра в воскресенье. Пожар, охвативший около 55 кв. м заводского здания, был ликвидирован силами более 30 пожарных расчетов. Причины возгорания пока не известны.

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