Трюдо и Трамп обсудили процесс ратификации нового североамериканского торгового соглашения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил с ним процесс ратификации нового торгового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы канадского правительства, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) с президентом США Дональдом Трампом прогресс в деле ратификации нового североамериканского торгового соглашения", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что лидеры двух стран также договорились находиться в тесном контакте "во время финальной стадии переговоров".

Кроме того, Трюдо выразил Трампу соболезнования в связи с недавней стрельбой на американской военной базе во Флориде, в результате которой три человека погибли и восемь получили ранения.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. 29 мая Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что стало первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

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