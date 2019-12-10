КНДР может запустить ракету большой дальности до 25 декабря

КНДР в ходе "крайне важного" испытания на космодроме Сохэ 7 декабря провела две проверки двигателя для предположительно нового вида ракеты и может запустить ее еще до католического Рождества, сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После огневых испытаний ракетного двигателя "Пэктусан" 18 марта 2017 года КНДР запустила ракету всего спустя четыре дня. В начале этого года Пхеньян отремонтировал ракетный полигон Тончханни (который в Северной Корее называют космодромом Сохэ) и с прошлого месяца демонстрирует признаки подготовки к запуску искусственного спутника. Поэтому КНДР в зависимости от реакции США и Южной Кореи может перейти "к действиям" еще до Рождества, как ранее заявлялось", - заявил изданию высокопоставленный источник в южнокорейском правительстве.

Он также отметил, что к испытаниям ракетных двигателей Пхеньян приступил гораздо раньше, чем ожидалось. И испытания были проведены также через четыре дня после заявления директора американского департамента МИД КНДР Ли Тхэ Сона о том, что "США получат подарок на Рождество в зависимости от своего выбора".

В свою очередь, источник, связанный с военной разведкой, сообщил газете, что три дня назад Северная Корея провела как минимум два разных огневых испытания.

"Точные данные по длительности испытаний еще предстоит установить в ходе детального анализа, но время точно отличалось, и это может говорить о подготовке к запускам ракет различной дальности. Северная Корея описывала нынешние огневые испытания двигателя как "имеющие крайне важное значение" и "меняющие стратегическое положение". Если эти заявления правдивы, то Пхеньян может продемонстрировать несколько новых ракет разнообразных модификаций", - заявил источник.

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