Президент Аргентины объявил об отзыве из парламента проекта бюджета

Президент Аргентины Альберто Фернандес, вступивший в должность во вторник, объявил, что отзовет из парламента проект бюджета на 2020 год, который подготовило правительство его предшественника Маурисио Макри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из периода экономического застоя мы перешли в фазу свободного падения. В этой связи я принял решение отменить рассмотрение парламентом проекта бюджета на 2020 год, которое подготовило уходящее правительство. Их цифры не отражают ни реальные макроэкономические показатели, ни реальное положение в социальной сфере, ни долговые обязательства, которые были взяты", - сказал Фернандес во время своей первой речи в качестве главы государства.

По словам Фернандеса, в Аргентине сложилась катастрофическая ситуация в социальной сфере и "крайне хрупкое экономическое положение". "Первая официальная встреча нашего правительства будет посвящена приоритетной задаче - всеобъемлющему плану по борьбе с голодом", - добавил он.

Фернандес также объявил о ряде мер социальной поддержки и призвал все политические силы отказаться от идеологических разногласий для совместной работы. "Мы все сойдемся во мнении, что мы оказались в такой ситуации из-за очень плохой экономической политики [предыдущего правительства], - сказал президент. - Мы примем комплекс различных экономических и социальных мер, которые позволят начать процесс восстановления". Он также пригласил представителей трудящегося класса, предпринимателей и сельскохозяйственных производителей обсудить возможность заключения "базовых соглашений".

Говоря о долговых обязательства Аргентины, Фернандес отметил, что "страна хочет заплатить, но у нее нет возможности сделать это". В то же время он подчеркнул, что "хочет решить эту проблему" и будет вести переговоры о погашении долгов.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.

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