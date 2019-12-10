Президент Аргентины объявил об отзыве из парламента проекта бюджета

10 декабря 2019 21:11 (UTC+04:00)

Президент Аргентины Альберто Фернандес, вступивший в должность во вторник, объявил, что отзовет из парламента проект бюджета на 2020 год, который подготовило правительство его предшественника Маурисио Макри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из периода экономического застоя мы перешли в фазу свободного падения. В этой связи я принял решение отменить рассмотрение парламентом проекта бюджета на 2020 год, которое подготовило уходящее правительство. Их цифры не отражают ни реальные макроэкономические показатели, ни реальное положение в социальной сфере, ни долговые обязательства, которые были взяты", - сказал Фернандес во время своей первой речи в качестве главы государства.

По словам Фернандеса, в Аргентине сложилась катастрофическая ситуация в социальной сфере и "крайне хрупкое экономическое положение". "Первая официальная встреча нашего правительства будет посвящена приоритетной задаче - всеобъемлющему плану по борьбе с голодом", - добавил он.

Фернандес также объявил о ряде мер социальной поддержки и призвал все политические силы отказаться от идеологических разногласий для совместной работы. "Мы все сойдемся во мнении, что мы оказались в такой ситуации из-за очень плохой экономической политики [предыдущего правительства], - сказал президент. - Мы примем комплекс различных экономических и социальных мер, которые позволят начать процесс восстановления". Он также пригласил представителей трудящегося класса, предпринимателей и сельскохозяйственных производителей обсудить возможность заключения "базовых соглашений".

Говоря о долговых обязательства Аргентины, Фернандес отметил, что "страна хочет заплатить, но у нее нет возможности сделать это". В то же время он подчеркнул, что "хочет решить эту проблему" и будет вести переговоры о погашении долгов.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина
Другие страны 9 декабря 07:48
Руководство ЦБ Аргентины подало в отставку
Другие страны 5 декабря 01:34
Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Другие страны 3 декабря 02:33
Избранный президент Аргентины намерен отказаться от кредита МВФ
Другие страны 27 ноября 00:23
Аргентина отзывает 17 "политических" послов
Другие страны 23 ноября 00:57
Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"
Спорт 22 ноября 06:14
Лента новостей
В Азербайджане планируется производство экологичного автомобильного горючего
Энергетика 22:00
Трамп осудил главу ФБР за его реакцию на доклад об ошибках ведомства
США 21:57
Главком НАТО рассчитывает на встречу с главой Генштаба РФ Герасимовым в начале 2020 года
США 20:47
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Помпео
Россия 20:40
Две казахстанские авиакомпании начнут выполнять рейсы по новым маршрутам
Транспорт 20:30
ПО «Азеригаз» о проделанной работе в текущем году
Энергетика 20:29
Азербайджанская компания о ходе строительства крупного агрокомплекса в одном из регионов
Строительство 20:16
Узбекистан установил фиксированные суммы налога для предпринимателей
Финансы 20:13
Банки Узбекистана закрывают свои филиалы
Финансы 20:01