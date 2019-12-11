В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве

11 декабря 2019 08:51 (UTC+04:00)

Первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии, совершил полет во вторник в канадской провинции Британская Колумбия, следует из сообщения компании Harbour Air Seaplanes, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полет стал возможен благодаря совместным усилиям двух компаний – Harbour Air, крупнейшей в Северной Америке авиакомпании по производству гидросамолетов, а также magniX – компании, производящей "революцию в сфере электрической авиации".

"(Компании – ред.) объявили сегодня об успешном полете первого в мире коммерческого самолета, работающего полностью на электричестве. Сегодня утром…в (канадском городе – ред.) Ричмонде состоялся успешный полет ePlane, шестиместного самолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver, усиленного двигателем magni500 мощностью 750 лошадиных сил… Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - электрической", - говорится в сообщении.

При этом в компании указали, что самолетом управлял гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл. По его словам, этот полет "вошел в историю".

Двигатель самолета, как заверила компания, "обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов". Реализовав свою задачу, обе компании в скором времени начнут процесс сертификации и утверждения для двигательной системы и оснащения самолетов такими электродвигателями. По завершении сертификации планируется усилить остальную часть парка самолетов при помощи установок magniX.

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