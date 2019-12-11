В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм в провинции Парван. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

Ранее со ссылкой на агентство сообщалось, что заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с конвоем НАТО в районе Баграм. Позже источник агентства в НАТО опроверг сообщения об атаке на конвой альянса. По его словам, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.

“Глава района Баграм сообщил Пажвак, что более 30 гражданских лиц получили ранения в результате подрыва двух заминированных автомобилей рядом с авиабазой в районе Баграм”, - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Чиновник также отметил, что в результате взрыва были повреждены и разрушены дома. При этом, по словам местных чиновников, нападение произошло к югу от базы Баграм.

В свою очередь, телеканал Tolo News ссылается на местные власти и отмечает, что пострадало по меньшей мере пять человек, включая женщину и ребенка.

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