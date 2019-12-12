В Нигере более 60 человек погибли при атаке боевиков на армейский лагерь

Крупный вооруженный отряд боевиков атаковал армейский лагерь на западе Нигера, в результате чего погибли более 60 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на силовые структуры Нигера.

"Террористы обстреляли лагерь из минометов, - заявил собеседник агентства. - Погибли 60 человек. Столь высокие потери вызваны тем, что снаряды попали в склад с боеприпасами и в хранилище с топливом". Он отметил, что лагерь находился в районе поселка Инат вблизи границы с Мали. При этом представитель силовиков не уточнил, идет ли речь о потерях среди военных или гражданских лиц.

В свою очередь новостной сайт Malijet передал, что в результате атаки джихадистов на лагерь в Инат погибли 70 военнослужащих, еще 30 пропали без вести. Согласно полученным им данным, несколько десятков боевиков подошли к лагерю небольшими мобильными группами и окружили его.

Нынешняя атака боевиков на позиции вооруженных сил Нигера в районе границы с Мали уже вторая на текущей неделе. В минувший понедельник группа террористов напала на армейский лагерь в районе Тахуа. В ходе нее были ликвидированы 14 боевиков, потери правительственных сил составили 3 военнослужащих.

В последние недели произошел заметный рост активности террористических группировок, действующих в регионе Сахель. Атакам подверглись позиции правительственных войск в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Специалисты отмечают, что нынешние нападения террористических групп носят скоординированный характер, что говорит о создании новой угрозы для стран региона.

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