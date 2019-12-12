Канада может ратифицировать новое торговое соглашение с США и Мексикой до 1 января

Канадский парламент может ратифицировать новое трехстороннее торговое соглашение с Соединенными Штатами и Мексикой до наступления 2020 года. Об этом в среду заявил журналистам в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Trend со сылкой на ТАСС.

"Мы смотрим на остающиеся дни в календаре [до наступления нового года]", - сказал он, отвечая на вопрос, успеет ли парламент Канады ратифицировать документ до 2020 года. "Я заверил президентов США [Дональда Трампа] и Мексики [Андреса Мануэля Лопеса Обрадора], что мы приступим к процессу ратификации как можно скорее", - добавил Трюдо.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. Трюдо 29 мая представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что стало первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Во вторник в Мехико представители Канады, Мексики и США смогли договориться о внесении финальных изменений в новый трехсторонний торговый договор.

В конце июня телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что парламент страны ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру проведет Конгресс США. На данный момент договор о свободной торговле ратифицировал только Конгресс Мексики.

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