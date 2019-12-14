Избранный президент Алжира намерен вести суровую борьбу с коррупцией

14 декабря 2019 23:00 (UTC+04:00)

Избранный президент Алжира 74-летний Абдельмаджид Теббун намерен вести решительную борьбу с коррупцией. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовало в субботу информационное агентство Algeria Press Service, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будет суровая борьба с коррупцией всех видов. Президентская милость не коснется лиц, вовлеченных в коррупционные дела", - подчеркнул Теббун. Он заверил, что "в руки правосудия будут передаваться все те лица, которые занимались расхищением государственных средств". Ранее в своей предвыборной программе он пообещал "заняться очисткой Алжира от коррупционеров и вернуть украденные деньги".

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки крупных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Ахмед Гаид Салах.

10 декабря столичный суд Сиди Мухаммед приговорил двух бывших глав правительства - Ахмеда Уяхью и Абдельмалека Селляля - к 15 и 12 годам тюремного заключения строгого режима соответственно. Их признали виновными в растрате государственных денежных средств, неправомерном предоставлении привилегий при распределении господрядов и контрактов, злоупотреблении властью и служебным положением. Большие тюремные сроки также получили бывшие министры промышленности Абдессалям Бушареб (в настоящее время скрывается за границей), Юсеф Юсфи и Махджуб Бедда, экс-губернатор провинции Бумердес Ямина Зархуни.

В опубликованном ранее специальном заявлении Генеральной прокуратуры говорилось, что "безответственные действия бывших высокопоставленных чиновников привели к потере доверия граждан к государственным институтам". "Из-за действий этих руководящих лиц Алжир не смог осуществить экономическое развитие, несмотря на те богатства, которыми располагает страна".

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