В Нью-Дели более 50 человек получили ранения в ходе массовых протестов

16 декабря 2019 08:09 (UTC+04:00)

Более 50 человек, в их числе полицейские, получили ранения и травмы в ходе массовых беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые произошли в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает сайт газеты The Times of India со ссылкой на полицейские источники, основные беспорядки прошли в районе университета Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане, начавшие протест против принятия новой версии закона о гражданстве.

По словам полицейских, протестующие метали камни в жилые дома, разбили стекла в окнах местной больницы. Повреждено не менее десятка автомобилей и множество мотоциклов и мопедов, припаркованных у дороги. Сожжено несколько автобусов.

В свою очередь телеканал NDTV сообщает в понедельник, что полиция активно применяла против студентов дубинки и слезоточивый газ, в студенческом кампусе были задержаны около 100 студентов. Большинство задержанных к утру были отпущены, отмечает телеканал.

Тем временем студенческие сообщества и Ассоциация университетских преподавателей осудили насилие и поджоги, призвав к мирному протесту.

По информации NDTV, узнав о выступлениях студентов в столице, акции протеста начали проводить учащиеся университетов в других городах. По данным СМИ, призывы выходить на улицы рассылались между студенческими сообществами по социальным сетям.

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