Турецкие военные в Ливии

17 декабря 2019 00:21 (UTC+04:00)

Турция направила правительству национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи спецназ, военных советников и военную технику, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии, включая отправку туда своих военных, при этом она не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара законным лидером.

По данным источников, "правительство нацсогласия попросило у Турции военную технику, и последняя ее отправила".

"Турция направила военных советников в Триполи для оценки ситуации", - передает телеканал.

Ранее Эрдоган уже заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой. Командующий военным флотом Ливии адмирал Фарадж Махдауи сообщил греческому телеканалу Skai, что Хафтар приказал топить турецкие корабли.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В стране царит двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах в пятницу был объявлен персоной нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.

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