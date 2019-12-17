В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в госизмене депутатов

Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило лишить депутатской неприкосновенности четырех представителей оппозиции по обвинениям в государственной измене после соответствующего запроса верховного суда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Национальное учредительное собрание проголосовало в понедельник за лишение депутатской неприкосновенности депутатов Хорхе Мильяна, Эрнана Алемана, Карлоса Лосано и Луиса Стефанелли", - сообщило Агентство новостей Венесуэлы.

Парламентариев среди прочего обвиняют в госизмене, заговоре и призывах к мятежу, коррупции и превышении полномочий. Вопрос был вынесен на голосование в парламенте после запроса верховного суда, который намерен передать эти дела в ведение судов общей юрисдикции.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо.

В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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