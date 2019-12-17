В Афганистане при взрыве мины погибли десять мирных жителей

17 декабря 2019 10:59 (UTC+04:00)

По меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, погибли в результате взрыва придорожной мины в провинции Хост на востоке Афганистана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

По данным телеканала, взрыв произошел во вторник утром в районе Алишер. Среди погибших - трое детей и две женщины.

Как сообщается, взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль, в котором находились люди, ехал на похороны в провинцию Логар.

Рахими возложил ответственность за случившееся на радикальную группировку "Талибан".

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