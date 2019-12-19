Один человек погиб при взрыве в Афганистане

19 декабря 2019 12:21 (UTC+04:00)

Один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Кабул. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана.

"Взрыв произошел около 9.40 в районе Пагман. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате взрыва магнитной мины", - заявил официальный представитель МВД.

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Пентагона: объявлений о сокращении военного присутствия США в Афганистане пока нет
США 02:16
В Тегеране закончилось второе заседание консультаций по Афганистану
Политика 18 декабря 16:28
Туркменистан передал Афганистану мощное электрооборудование
Энергетика 18 декабря 12:25
В Афганистане при взрыве мины погибли десять мирных жителей
Другие страны 17 декабря 10:59
Афганистан закупил в Туркменистане автобензин
Энергетика 16 декабря 09:09
В Афганистане трое полицейских убиты при нападении боевиков на КПП
Другие страны 15 декабря 22:09
Лента новостей
Объем денежных переводов из России в Азербайджан составил 850 млн манатов - VTB-Азербайджан
Финансы 13:39
VTB-Азербайджан выплатил 98% компенсаций
Финансы 13:26
VTB реструктуризировал 56% проблемных кредитов
Финансы 13:20
Через порты иранской провинции Хормузган экспортировано более 2 млн тонн нефтепродуктов
Экономика 13:17
Нефтедобыча на трех крупнейших месторождениях Казахстана составит 105 млн тонн
Энергетика 13:12
SOCAR огласила предварительные показатели добычи нефти и газа за уходящее десятилетие (Эксклюзив)
Энергетика 13:05
«Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.» получила лицензию на разведку нефти и газа в Турции (Эксклюзив)
Энергетика 13:04
VTB увеличит уставной капитал
Финансы 13:02
В рамках конкурса «Социальные проекты» в Азербайджане впервые пройдет фестиваль пожилых
Общество 13:00