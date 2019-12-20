В Мексике столкнулись два круизных лайнера

20 декабря 2019 22:41 (UTC+04:00)

Два круизных лайнера столкнулись в пятницу при попытке подойти к причалу у мексиканского острова Косумель в Карибском море. Как сообщило агентство Reuters, в результате инцидента пострадал один из пассажиров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оба судна, участвовавшие в столкновении, принадлежат крупнейшему оператору круизных лайнеров Carnival. "Мы оцениваем ущерб, но речь не идет о проблемах, которые могли бы сделать какое-либо из судов непригодным к плаванию", - говорится в заявлении компании, которое приводит Reuters.

Мексиканские власти начали расследование причин инцидента. В свою очередь местная газета La Verdad отмечает, что в момент ЧП в районе причала наблюдались сильные волны.

По информации газеты El Financiero, из-за инцидента по меньшей мере три круизных лайнера были вынуждены изменить свой маршрут.

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