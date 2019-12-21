В Индии шесть человек погибли во время протестов

Шесть человек погибли в столкновениях во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в индийском штате Уттар-Парадеш, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным региональной полиции, более 50 сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с протестующими. При этом представители правоохранительных органов отмечали, что полиция не применяла огнестрельное оружие.

Издание Hindustan Times в свою очередь сообщает, что общее количество погибших во время протестов в Индии в пятницу достигло 17 человек.

Массовые акции протеста и беспорядки начались в этом индийском регионе в середине предыдущей недели, после того как парламент Индии одобрил новые поправки к закону о гражданстве. Нововведения предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.

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