Премьер Австралии назвал ошибкой свой отпуск во время пожаров в стране

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что допустил ошибку, отправившись в отпуск, пока в стране бушуют беспрецедентные по масштабам пожары. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Sydney Morning Herald.

По данным австралийских СМИ, огонь уничтожил уже более трех миллионов гектаров леса и унес жизни по меньшей мере восьми человек. Как сообщает пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, на территории штата в воскресенье продолжают бушевать 105 пожаров, 59 из которых на данный момент не удалось взять под контроль.

Ранее премьер прервал свой отпуск на Гавайях после сообщений о гибели двух пожарных в Австралии. Моррисон извинился перед согражданами за несвоевременный отпуск и отсутствие в стране.

"Я вернулся из отпуска, и я знаю, что он вызвал сильное беспокойство в Австралии, я и Дженни (жена премьера – ред.) это признаем. Если бы мы могли … в свете приобретенного опыта, мы бы приняли другое решение", - приводит издание слова премьера.

По данным бюро метеорологии штата, в воскресенье ожидается, что температура спадет на большей части Нового Южного Уэльса.

Как сообщает новостной портал news.com.au, крупный пожар продолжается в районе Голубых гор к западу от Сиднея.

В среду в Сиднее, крупнейшем городе страны, а также во всем штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС. Из-за пожаров в последние недели мегаполис регулярно затягивает плотным дымом. Разрушительные природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее таких катастрофических масштабов они еще не достигали. Ученые винят глобальное потепление.

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