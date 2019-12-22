В Южной Корее один человек погиб и 32 пострадали при пожаре в мотеле

22 декабря 2019 10:57 (UTC+04:00)

Один человек погиб и 32 получили ранения при пожаре в мотеле в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в пятиэтажном мотеле в Кванджу примерно в 330 километрах к югу от Сеула около 5:45 утра и был потушен примерно через 30 минут. В тушении принимали участие 267 человек и 48 пожарных машин.

В общей сложности 33 человека были доставлены в близлежащие больницы с ожогами, отравлением угарным газом и травмами, один из них позже скончался. Сообщается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Как сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на полицию, поджигателем оказался 39-летний мужчина по фамилии Ким, который также пострадал и находится в больнице. После лечения он будет передан полиции. Мужчина поджег подушку и туалетную бумагу в своей комнате в мотеле при помощи зажигалки. Его мотивы пока неизвестны.

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