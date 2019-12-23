На Филиппинах из-за отравления алкоголем умерли девять человек

По меньшей мере девять человек умерли на Филиппинах, отравившись некачественным алкоголем. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN Philippines, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, все отравившиеся были жителями провинции Лагуна. Они употребляли традиционное крепкое кокосовое вино.

Еще около 100 человек пожаловались на симптомы отравления после принятия спиртного. Они были направлены для оказания помощи в клинику, находящуюся в столице страны Маниле.

Как отмечает телеканал, местные власти временно приостановили продажу алкоголя в провинции.

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