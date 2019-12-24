У западного побережья Канады произошло второе землетрясение

24 декабря 2019 01:01 (UTC+04:00)

Второе за последний час землетрясение произошло около западного побережья Канады, его магнитуда составила 6,0, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 19.49 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 175 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди и примерно в 500 километрах от крупнейшего на западе города - Ванкувера. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В 19.13 по времени UTC (22.13 мск) в 170 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг тоже залегал на глубине десяти километров.

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