У западного побережья Канады произошло второе землетрясение

Второе за последний час землетрясение произошло около западного побережья Канады, его магнитуда составила 6,0, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 19.49 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 175 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди и примерно в 500 километрах от крупнейшего на западе города - Ванкувера. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В 19.13 по времени UTC (22.13 мск) в 170 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг тоже залегал на глубине десяти километров.

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