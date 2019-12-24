Мэр города на юге Мексики стал жертвой вооруженного нападения

24 декабря 2019 05:35 (UTC+04:00)

Артуро Веласкес, мэр города Халапа в штате Оахака на юге Мексики, в понедельник стал жертвой покушения на новогодней вечеринке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Televisa, неизвестные преступники ворвались в здание, где проходило празднование, и открыли огонь по находившимся внутри людям.

Вместе с Веласкесом был убит Хавьер Терреро, один из сотрудников городской администрации, сведений о других погибших или пострадавших не поступало. Участники нападения скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

С января по начало декабря жертвами насилия в Мексике стали 32,6 тыс. человек, почти на 3% больше, чем в рекордном 2018 году. Подавляющее большинство убийств было совершено с применением огнестрельного оружия. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 декабря вновь назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством. Несмотря на это заявление, министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря признал, что власти пока не смогли добиться поставленных целей в сфере борьбы с криминалом.

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